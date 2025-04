McLaughlin domina i 400 H donne del Grand Slam Track in 52"76

I 100 metri della categoria sprint corto, quella riservata ai velocisti puri, non riservano risultati sensazionali pur se in presenza di un fastidioso vento contro di 1,3 m/s, e la vittoria va allo statunitense Kenny Bednarek in 10"07 davanti al giamaicano Oblique Seville secondo in 10"08 e al britannico Zharnel Hughes terzo in 10"13, mentre va molto piano l'altro USA Fred Kerley, campione del mondo a Eugene 2022, settimo in 10"30, ma anche per loro tutto sarà rimesso in discussione nella seconda disciplina dei 200 metri in programma nella giornata odierna, anche se Bednarek argento olimpico di Parigi proprio sul mezzo giro di pista, sembra non avere rivali per il successo finale di tappa.