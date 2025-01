Marta Zenoni sorprende chi non la conosce per il suo storico primato italiano sui 1500 indoor

"Non sono un'atleta fortunata, (ci metto del mio lo ammetto).

Non sono un asso nel risolvere i problemi, me li creo piuttosto.

Non ho mai avuto continuità, non sono mai riuscita a fare una stagione completa per vari problemi, ho perso anni interi di esperienza e di allenamento.

Ho perso tantissime occasioni.

Non so gestire il pregara, non sono consapevole del mio potenziale, tendo ad abbattermi di fronte alle difficoltà.

Penso troppo, quando mi succede mi isolo.

Quando il 22 marzo sono tornata al campo dopo mesi di stop nessuno ci credeva, forse nemmeno io.

La presenza agli europei l'ho messa in discussione fino all'ultimo minuto, non sentivo buone sensazioni, non mi trovavo.

Probabilmente ho bruciato tre quarti delle energie nervose prima della gara facendomi inutili pippe mentali.

È stata dura rientrare per la terza volta alle competizioni, soprattutto di testa, perché ho perso fiducia in me stessa.

Lo stesso motivo per cui ultimamente mi succede sempre di essere chiusa nel gruppo e fare la gara sulla difensiva.

Io amo l'attacco, sono sempre stata istintiva.

Sono fiduciosa che presto mi ritroverò.

Questa medaglia la dedico a chi perde, a chi si perde come a volte faccio io.

C'è sempre una strada; certo, è in salita, ma vale la pena percorrerla e cambiare insieme al paesaggio che ci circonda.

Forse non arriveremo mai, ma magari ci troveremo percorrendola".