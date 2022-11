Maratona New York: doppio successo Kenya con Lokedi e Chebet. Meucci ottavo

MARATONA

Il brasiliano Daniel Do Nascimento, a lungo in testa, crolla a terra negli ultimi chilometri di gara

© afp Doppio successo del Kenya nella maratona di New York, la prima senza limitazioni anti-Covid dopo lo scoppio della pandemia. Tra le donne ha trionfato Sharon Lokedi, in 2 ore, 23 minuti e 23 secondi, davanti all'israeliana Lonah Chemtai Salpeter, superata negli ultimi chilometri e seconda a 7" dalla vincitrice. Per quanto riguarda la gara maschile il successo è andato a Evans Chebet, al debutto nella New York City Marathon, con il tempo di 2 ore 8 minuti e 41 secondi. Seconda piazza per l'etiope Shura Kitata, arrivato a 13". Daniel Do Nascimento, che aveva guidato la corsa fin dalle prime battute, è crollato poco dopo metà gara, venendo assistito dai medici presenti sul percorso. L'azzurro Daniele Meucci si è piazzato ottavo.

Gara che si è sviluppata sull'incredibile fuga del 24enne brasiliano Daniel Do Nascimento andato via dopo le prime battute transitando a metà gara in un grandissimo 1h01'22", crono che permetteva di avvantaggiarsi sugli inseguitori di oltre 2'. Poi l'inevitabile cedimento dell'atleta ottavo ai Mondiali di Eugene: sul Queensboro Bridge sono il keniano Evans Chebet, il più veloce tra gli atleti al via, e l'olandese Abdi Nageeye a rompere gli indugi e lanciarsi all'inseguimento. Al 30mo chilometro di gara succede l'incredibile: il leader, parso non in perfetta forma, si ferma per una sosta al bagno con Chebet, che nel frattempo era rimasto da solo all'inseguimento, che porta il suo ritardo ad 1'10". Ancora un colpo di scena in prossimità del 35mo chilometro con Do Nascimento che improvvisamente si ferma, barcolla e crolla a terra frastornato. Strada spianata per Chebet che taglia in solitaria il traguardo, podio completato da un redivivo Shura Kitata e Abdi Nageeye. Ottimo ottavo posto di Daniele Meucci in 2h13'29". Al femminile la gara si accende tra il 25mo ed il 30mo chilometro quando se ne vanno dal numeroso gruppo di testa l'esordiente Hellen Obiri, la campionesssa mondiale Gotyom Gebreslase e Viola Cheptoo, seconda lo scorso anno. Il trio di testa si studia però troppo con Lonah Salpeter e Sharon Lokedi che riuscono a rientrare. Ed è proprio la Salpeter che all'ingresso in Central Park mette alla frusta Lokedi e Gebreselase, nel frattempo si era staccata la Obiri. La campionessa mondiale è la prima ad alzare bandiera bianca con la Lokedi che a sorpresa rilancia l'azione e stacca l'israeliana, poi seconda in 2h23'30". Podio completato da Gotyom Gebreslase (2h23'39") mentre l'eterna Edna Kiplagat è quarta in 2h24'16", Hellen Obri chiude il suo esordio in sesta piazza con 2h25'49".