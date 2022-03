Maratona di Roma 2022: vittoria e record per Fikre Bekele

ATLETICA

L'etiope trionfa e fa segnare il nuovo miglior tempo della competizione. Secondo il connazionale Mamo Temechachu, terzo El Goumri

Dominio dell'Etiopia nella Maratona di Roma 2022. L'edizione numero 27 della Acea Run Rome The Marathon va infatti a Fikre Bekele Tefera, che non si accontenta e oltre alla vittoria fa registrare anche il nuovo record della competizione: 2h06'48" il tempo messo a segno dall'Etiope, che batte il connazionale Tadesse Mamo Temechachu, secondo con un ottimo 2h07'14", mentre sul gradino più basso del podio, per soli 12 secondi, sale il marocchino Othamane El Goumri. L'allungo di Bekele Tefera arriva a 3 km dalla fine, insieme a Temechachu e El Goumri che, però, non sono riusciti a tenere il passo del vincitore di giornata.

Un dominio, in realtà, tutto africano se si guarda alla top 10: presente oltre a Marocco ed Etiopia, infatti, anche il Kenya con Kirui, Kepkemboi, Kiplimo. Il migliore degli italiani è Luca Parisi, dodicesimo con un ritardo di 13 minuti e mezzo da Bekele Tefera. L'Etiopia fa inoltre doppietta: sul gradino più alto del podio della maratona femminile, infatti, sale Sechale Dalasa Adugna, che domina e vince con il tempo di 2h26'09", anticipando per oltre due minuti e mezzo Kiptoo (Kenya), terza l'altra etiope Bekele Tadelech Nedi, con un ottimo ottavo posto per Paola Salvatori, a +23'09" da Adugna.