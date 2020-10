Maratona, a Londra sopresa Kitata in volata

MARATONA LONDRA

La maratona di Londra è vinta a sorpresa dall'etiope 24enne Tola Shura Kitata (2h05:41), che nel finale ha la meglio sul keniano Evans Kipchumba per un solo secondo. La gara è decisa a cinque chilometri dal traguardo con il crollo del favoritissimo, il primatista mondiale e olimpionico Eliud Kipchoge, che non riesce a reagire al cambio di passo degli avversari e chiude ottavo in 2h06:49. L'azzurro Daniele Meucci si è ritirato al trentaduesimo chilometro, dopo essere stato a lungo in quindicesima posizione. Per Kipchoge è la prima sconfitta dopo dieci successi consecutivi sui 42 km in sei anni, avendo perso l'ultima volta nel 2013 a Berlino. Tra le donne successo per la keniana Brigid Kosgei in 2h18:58.

Sotto una pioggia battente che ha inevitabilmente rallentato l'andatura della corsa, a sorpresa Eliud Kipchoge, imbattuto dal 2013, ha chiuso solo all'ottavo posto la maratona di Londra, vinta allo sprint dall'etiope Shura Kitata. Dopo il ritiro venerdi' di Kenenisa Bekele, fermato da un infortunio, l'edizione n.40 della gara londinese sembrava poter avere un solo padrone, Kipchoge appunto, vincitore a Londra gia' quattro volte e detentore del record del mondo dal 2018 con il personale di 2:01.39. Ma a due giri dal termine - la gara si e' svolta lungo un circuito dentro St James' Park di circa 2 km ripetuto 19 volte, prima dell'arrivo su The Mall, davanti a Buckingham Palace - il campione keniota si e' staccato dal gruppo al comando senza piu' riuscire a rientrare tra i primi. Una sconfitta che spegne sul nascere sospetti e polemiche circa le scarpe indossate dal corridore keniota, un modello con una para particolarmente rialzata che - a detta dei suoi critici - lo favorirebbe oltre il lecito. "Sono molto dispiaciuto, non so cosa mi sia successo - le parole di Kipchoge al traguardo -. Negli ultimi 15 Km mi si e' tappato un orecchio, ho accusato crampi al femore e alla gamba. Sono cose che succedono in gara, peccato perche' ero partito bene. Faceva molto freddo, ma non posso prendermela col tempo". Che viceversa non ha fermato Kitata, protagonista di un finale in crescendo che gli ha permesso di prevalere sul connazionale Vincent Kipchumba, chiudendo la maratona in due ore, cinque minuti e 41 secondi. "Mi sono preparato particolarmente bene per questa gara - le parole del 24enne vincitore, che ha preceduto Kipchumba, di un secondo, e Sisay Lemma, di tre secondi -. Kenenisa Bekele mi ha dato una grossa mano. Vincere qui, davanti a questi avversari, ha un significato ancor piu' speciale". In campo femminile si e' imposta la detentrice del record mondiale, Brigid Kosgei, che ha bissato il successo dell'anno scorso. A causa dell'emergenza sanitaria l'edizione 2020 della maratona londinese e' stata ristretta a 100 top-runner, ma l'organizzazione - tramite una app - ha comunque consentito la partecipazione in remoto di 45mila corridori amatori, di 109 nazioni differenti, chiamati a coprire la distanza di 42 km e 195 metri, lungo un percorso libero, da loro scelto. Il loro tempo finale - i corridori dovranno completare la maratona virtuale entro la mezzanotte di domenica - comporra' una classifica generale, cosi' da poter assegnare le sospirate, e sudatissime medaglie, riservate a chi porta a termine la corsa.