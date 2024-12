Lyles e Tebogo per adesso fuori dal circuito della Super Lega di Michael Johnson

La sfida dei prossimi mesi per Michael Johnson sarà proprio cercare di convincere in particolare i due statunitensi Lyles e Richardson, perché poi l'obiettivo primario quantomeno di questa prima edizione del 2025 sarà attirare il più possibile l'attenzione del grande pubblico negli Stati Uniti dove, a dire il vero, l'atletica non è considerato uno degli sport primari con gli unici due realmente conosciuti che sono proprio i due sprinter, e questo sarebbe fondamentale anche per avere la necessaria copertura televisiva, che di fatto ancora non è stata definita ma che al tempo stesso, come un gatto che si morde la coda, è stato il motivo per cui lo stesso Lyles ha chiaramente espresso le sue perplessità nell'aderire al progetto in una dichiarazione resa a LetsRun.com a novembre: “Finché non vedo uno sponsor televisivo, non posso prendere una decisione. Sono il campione olimpico e ho già avuto un sacco di riconoscimenti di vario genere per cui non ho bisogno adesso di un valore monetario, ma ho davvero necessità di un valore di marketing”.