Lyles debutta sui 300 metri del New Balance Indoor Grand Prix di Boston
Lo statunitense campione olimpico dei 100 metri impegnato nel primo meeting Gold del World Indoor Tourdi Redazione Sprintnews
© Colombo/Fidal
Noah Lyles, il velocista in attività più famoso e vincente al mondo grazie ai suoi 8 titoli iridati e 1 olimpico, di cui 6 individuali tra 100 e 200 metri, gareggerà domani a Boston sui 300 metri del New Balance Indoor Grand Prix, tappa statunitense del World Indoor Tour che inaugura le prove Gold del circuito, affrontando tra gli altri il trinidegno Jereem Richards e gli statunitensi Trayvon Bromell e Vernon Norwood.
Il 28enne atleta statunitense ha già esordito in stagione su tale distanza vincendo pochi giorni fa in 32”60 al Jimmy Carnes Invitational di Gainesville, ricordando come il suo personale nella disciplina spuria al coperto sia di 31”87 realizzato ad Albuquerque nel 2017, seconda migliore prestazione mondiale di sempre ma che è stato record del mondo sino al al 2022, quando il bahamense Steven Gardiner corse a Columbia in 31”56.
Dei suoi avversari più pericolosi nella gara di Boston, clou del meeting, Richards specialista in particolare dei 400 metri vanta un record personale sui 300 di 32”10 ottenuto proprio nella stessa città statunitense nel 2018, Norwood anche lui specialista dei 400 di 32"39 in occasione dell'edizione 2025 dell'evento, mentre Bromell velocista puro non ha mai corso sulla distanza dei 300.
© Getty Images
LE ALTRE GARE PIÙ' INTERESSANTI: MEZZOFONDO
Lo statunitense Donovan Brazier sfiderà il connazionale Bryce Hoppel e l’irlandese Cian McPhillips nella gara dei 600 metri maschili, ricordando come la miglior prestazione mondiale su quest'altra distanza spuria indoor sia stata realizzata dallo statunitense Josh Hoey, sempre a Boston, con 1’12’84 lo scorso dicembre, atleta quest'ultimo campione del mondo indoor di Nanchino sugli 800 metri che disputerà nell'evento.
Grant Fisher, statunitense primatista del mondo al coperto sui 3.000 e 5.000 metri grazie ai crono di 7'22"91 e 12'44"09 realizzati nella sua straordinaria stagione 2025, sfiderà sui 2.000 metri il britannico Jake Wightman ma anche il connazionale Hobbs Kessler, mentre nei 3.000 del meeting al maschile, da seguire in particolare l'altro USA Graham Blanks, contro l’irlandese Andrew Coscoran, e al femminile la primatista statunitense sulla distanza al coperto, Elle St. Pierre, medaglia d’oro mondiale nella disciplina a Glasgow 2024, al ritorno agonistico dopo avere dato alla luce il secondo figlio Harvey Mark nel 2025.
OSTACOLI
Il campione mondiale in carica dei 110 metri ostacoli Cordell Tinch sfiderà sui 60 H i connazionali Daniel Roberts, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024 sui 110 H, e Trey Cunningham, vice campione del mondo outdoor a Eugene 2022 e campione nazionale indoor sui 60 metri ostacoli nel 2024 con 7”39, mentre tra le donne la primatista del mondo nella disciplina, la bahamense Devynne Charlton, capace di correre in 7"65 in occasione del suo titolo mondiale indoor a Glasgow 2024, poi bissato a Nanchino 2025 in 7”72, avrà quale principale avversaria la giamaicana Danielle Williams.
60 METRI
Il giamaicano Ackeem Blake guida la starting list dei 60 metri maschili che vede iscritti tra gli altri tra gli uomini, il bahamense Terrence Jones, lo statunitense Jordan Anthony, e lo statunitense Cravont Charleston, mentre tra le donne da evidenziare la presenza della britannica Dina Asher Smith con la tedesca Gina Luckenkemper, la giamaicana Brianna Lyston, la statunitense Celera Barnes e la liberiana Destiny Smith Barnett.
400 METRI E SALTO IN LUNGO DONNE
Il 18enne talento statunitense Quincy Wilson, vincitore sui 400 metri della scorsa edizione con il record mondiale under 18 di 45”66, cercherà di puntare al primato under 20 di 44”80, mentre tra le donne da seguire la statunitense Anna Hall, campionessa mondiale di eptathlon a Tokyo 2025, che gareggerà anche nel salto in lungo, in quest'ultima disciplina impegnata contro le connazionali Jasmine Moore, due volte medaglia di bronzo olimpica nel salto in lungo e nel salto triplo a Parigi 2024, Claire Bryant, campionessa mondiale indoor a Nanchino 2025, e Monae Nichols medaglia d’argento ai Mondiali indoor di Glasgow 2024.