Lyles debutta sui 300 metri del New Balance Indoor Grand Prix di Boston

Noah Lyles, il velocista in attività più famoso e vincente al mondo grazie ai suoi 8 titoli iridati e 1 olimpico, di cui 6 individuali tra 100 e 200 metri, gareggerà domani a Boston sui 300 metri del New Balance Indoor Grand Prix, tappa statunitense del World Indoor Tour che inaugura le prove Gold del circuito, affrontando tra gli altri il trinidegno Jereem Richards e gli statunitensi Trayvon Bromell e Vernon Norwood.