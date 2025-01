Le nove tappe del Continental Tour Gold Indoor iniziano domani in Kazakistan

Inizia domani mattina ad Astana in Kazakistan il World Athletics Continental Tour Gold, costituito da 9 meeting in giro per il mondo dove saranno impegnati sino all'ultimo di questi del 28 febbraio a Madrid in Spagna, tanti top atleti internazionali e ovviamente italiani, quali Marcell Jacobs che farà il suo attesissimo esordio stagionale nella terza tappa del programma, il New Balance Grand Prix di Boston del 2 febbraio, ma sarà poi impegnato certamente anche nell'altro meeting statunitense del Tour, quello dell'8 febbraio a New York in occasione dei Millrose Games.