Le condizioni Antibo in miglioramento: "Respira autonomamente"

Migliorano le condizioni di Salvatore 'Toto'' Antibo, ex primatista italiano dei 5000 e dei 10000 metri. Il 59enne siciliano si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civico di Palermo a causa di un'embolia polmonare. Ad aggiornare sulle condizioni è il nipote Andrea: "Questa mattina ci informano che lo zio sta molto meglio, risponde bene alle cure, sta iniziando a respirare autonomamente ed a breve lo trasferiranno nel reparto di cardiologia", ha scritto su Facebook. E ha aggiunto: "Purtroppo, con grande rammarico, ieri sera è trapelata una notizia che in passato ha già avuto una trombosi. Smettiamo categoricamente la notizia. Totò ci tiene a ringraziarvi tutti per i messaggi ricevuti e per l'affetto che dimostrate nei suoi confronti".

lapresse