La denuncia di Daisy Osakue: "Presa per ladra in un negozio perché ho la pelle nera".

Nell’andare da un piano all’altro è stata l’unica a essere bloccata da un addetto alla sicurezza. Voleva un adattatore per il cellulare poi si è spostata per vedere altri prodotti ma è stata fermata. "All’improvviso mentre scendo le scale si è avvicinato un uomo della sicurezza. E mi dice: "Devi pagare prima di andare via". Osakue si ferma, incredula e interdetta: "In che senso? Sto andando al piano di sotto, dopo che ho guardato quello che mi serve, pagherò giù …". "Sto facendo il mio lavoro, sto facendo solo il mio lavoro", replica l’addetto alla security di Apple. Osakue capisce immediatamente, non è la prima volta che le capitano situazioni spiacevoli del genere, e ribatte: "Siamo seri, guardiamoci in faccia, hai bloccato me e non altra gente con cose in mano, perché?". Così decide di qualificarsi e mostra il tesserino della Guardia di Finanza: è un finanziere e appartiene al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle: "Hai bloccato l’unico militare di colore e l’hai fermato me perché credevi che stessi rubando… Non hai più detto niente…".