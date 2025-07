Brooks Stralivigno, Kovar e Hrochova vincono un'edizione dal sapore internazionale

La cronaca della gara ci riporta la vittoria di Jachym Kovar, del Mizuno Team, in campo maschile, dopo una lunga cavalcata in solitaria. Un’ora, diciannove secondi e 14 centesimi per l’atleta ceco, che ha preceduto al traguardo Daniel Antonioli e il classe 1972 Massimiliano Zanaboni, terzo. Tra le donne, invece, straordinaria prova di Tereza Hrochova, classe 1996, che regala la doppietta alla Repubblica Ceca, che distrugge le avversarie e fa registrare uno straordinario tempo, addirittura sotto all’ora e 28 minuti, oltre 4 minuti più veloce di Ivana Iozzia, seconda e di Laura Gotti, che completano il podio.