Iapichino sfiora la vittoria nel lungo della Diamond di Londra battuta per un solo centimetro

Mattia Furlani non riesce proprio a decollare in questo inizio di stagione all'aperto, dopo i fasti al coperto del titolo mondiale di Nanchino, e complici anche le solite problematiche legate alla nuova rincorsa da 18 passi, chiude la sua prova in quarta posizione con una miglior misura di 8.05 al quarto tentativo, dopo aver precedentemente saltato 7.91, 7.61 e 7.83, per poi chiudere con un nullo al quinto e non accedendo al sesto riservato ai primi tre, mentre la vittoria finale in una gara con prestazioni non eccezionali a causa della pioggia e della pedana bagnata, va al giamaicano Wayne Pinnock con 8.20, davanti al greco Miltiadis Tentoglou secondo con 8.19 e all'altro giamaicano Carey McLeod terzo con 8,10.