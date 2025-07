Como avversario del Barcellona il 10 agosto nel Trofeo Gamper

Sarà il Como ad affrontare il Barcellona il 10 agosto alle 21 allo stadio 'Johann Cruyff' per la 60/a edizione del Trofeo Joan Gamper, la celebre 'Festa del Gamper Estrella Damm', in una gara storica che vedrà le due squadre affrontarsi per la prima volta nei 118 anni di storia del Como e nei 125 del Barça. "Per il Como si tratta di un appuntamento di grande prestigio - si legge in una nota della società lombarda - sarà il nono club italiano a partecipare al Trofeo Gamper, dopo Sampdoria, Milan, Inter, Juventus, Napoli, Parma, Roma e Brescia".