Kerley nei guai: il rivale di Jacobs aggredisce la polizia che lo stende con il taser. Scatta l'arresto

Kerley "ha continuato a resistere agli agenti e ha usato movimenti evasivi per evitare di essere arrestato" prima di essere gettato a terra da quattro poliziotti. Le riprese della bodycam della polizia mostrano Kerley che si rialza in piedi, poi viene colpito con il taser e cade di nuovo a terra prima di essere preso in custodia. I media di Miami hanno riferito che oggi Kerley si è presentato in tribunale ed è stato rilasciato su cauzione. Il suo avvocato ha affermato che l'incidente è stato un "totale malinteso". Nel medagliere di Kerley ci sono anche l'oro nei 100 ai Mondiali 2022 e titoli mondiali nella 4x100 e nella 4x400.