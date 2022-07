Jacobs: "Sto meglio, domani i controlli. Obiettivo Europei"

ATLETICA

La rassegna continentale partirà il 15 agosto, Jacobs vuole mettersi alle spalle l'infortunio patito ad Eugene

"Sono qui per dire che sto meglio, domani faro' un controllo per definire quella che è la situazione. Abbiamo ancora un Campionato Europeo quindi l'obiettivo si sposta li, andare a prenderci questi Campionati Europei". Lo ha dichiarato questa sera Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, ospite a Sabaudia della rassegna Mediterranea - La civilta' blu 2022, organizzata da Micromegas in collaborazione con il Comando Unita' Forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e la Regione Lazio, e moderata dal vicedirettore del TgLa7 Andrea Pancani.

Vedi anche Sprintnews Jacobs verso la rinuncia agli Europei di Monaco di Baviera Il doppio oro olimpico a Tokyo torna a parlare sulle sue condizioni fisiche dopo uno dei periodi più bui della sua carriera: prima il forfait a Nairobi per colpa di un virus intestinale, poi il ritorno a Roma complicato da problemi muscolari e il successivo addio ai Mondiali di Eugene per un guaio all'adduttore. Nei giorni scorsi sono emersi nuovi dubbi riguardo le tempistiche del suo recupero: il countdown per la rassegna continentale è partito, la data cerchiata in rosso da Jacobs è quella del 15 agosto. Un oro europeo a Monaco di Baviera curerebbe il bolide italiano da tutti i mali stagionali: fisici e non. Ma serviranno garanzie sulla sua salute il prima possibile, altrimenti la strada della redenzione potrebbe rivelarsi più tortuosa del previsto.