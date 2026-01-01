Tennis: Capodanno a Montecarlo per Sinner, con Giovinazzi e Ciccone

Una tradizione che si ripete. Come l'anno scorso Jannik Sinner ha trascorso a Montecarlo l'ultimo giorno del 2025, in compagnia degli amici Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone anche loro residenti nel Principato. E' stato proprio il pilota Ferrari, vincitore della 24 ore di Le Mans, a renderlo noto con una foto sul suo profilo Instagram e un post con il messaggio: "Tradizione. Buon anno a tutti". Con Sinner, Giovinazzi e con il ciclista Ciccone (insieme alle rispettive compagne) alla festa erano presenti anche altri due piloti Ferrari: Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco.