Tennis: Capodanno a Montecarlo per Sinner, con Giovinazzi e Ciccone

01 Gen 2026 - 16:13
© instagram

© instagram

Una tradizione che si ripete. Come l'anno scorso Jannik Sinner ha trascorso a Montecarlo l'ultimo giorno del 2025, in compagnia degli amici Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone anche loro residenti nel Principato. E' stato proprio il pilota Ferrari, vincitore della 24 ore di Le Mans, a renderlo noto con una foto sul suo profilo Instagram e un post con il messaggio: "Tradizione. Buon anno a tutti". Con Sinner, Giovinazzi e con il ciclista Ciccone (insieme alle rispettive compagne) alla festa erano presenti anche altri due piloti Ferrari: Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco.

Dopo la fase di preparazione a Dubai, Sinner ha trascorso qualche giorno in famiglia in Alto Adige prima di tornare a Montecarlo. Nel Principato proseguirà gli allenamenti in vista dell'esordio stagionale il 10 gennaio nell'esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud. Il debutto stagionale di Sinner sarà direttamente agli Australian Open, dove difende il doppio titolo conquistato nel 2024 e nel 2025. 

