Jacobs, nuovo passo avanti: esame ok, può allenarsi per gli Europei

ATLETICA

L'atleta azzurro sta ancora recuperando dall'infortunio all'adduttore sofferto ad Eugene, con i Campionati Europei alle porte

Un piccolo passo in avanti di Marcell Jacobs in vista degli Europei di atletica: l'olimpionico dei 100 e della 4x100 ha eseguito questa mattina a Roma, presso l'Istituto di Scienza dello sport, una risonanza per valutare "l'evoluzione riparativa della lesione muscolare del grande adduttore della coscia destra", subita durante i Mondiali di Eugene e che lo ha costretto al ritiro. L'esame ha mostrato la guarigione della lesione, con presenza ancora di lieve edema da rivascolarizzazione.

Vedi anche atletica Jacobs: "Sto meglio, domani i controlli. Obiettivo Europei" Questo quadro - si legge in una nota della Fidal - permette la ripresa degli allenamenti, con monitoraggio ecografico al fine di controllare la stabilita' del quadro ematico locale in stress. La partecipazione di Jacobs ai prossimi Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania, dal 15 al 21 agosto) verra' valutata nel corso dei prossimi giorni. "Sono qui per dire che sto meglio", aveva dichiarato ieri la doppia medaglia oro olimpica. "Abbiamo ancora un Campionato Europeo quindi l'obiettivo si sposta li, andare a prenderci questi Campionati Europei". Il 2022 di Marcell, dopo l'exploit olimpico, è stato a dir poco traumatico: prima il forfait in Kenya a Nairobi per colpa di un virus intestinale che lo ha portato in ospedale, poi un ritorno a Roma complicato da problemi muscolari e infine il guaio all'adduttore che lo ha escluso dai Mondiali in Oregon.