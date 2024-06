Jacobs non si sbilancia sugli Europei: "Mi manca il ritmo sui 100, il tempo arriverà"

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico ha parlato della propria condizione alla vigilia della rassegna europea in programma da venerdì 7 giugno

L'obiettivo principale di Marcell Jacobs sono le Olimpiadi, motivo per cui sarà necessario avere ancora un po' di pazienza prima di averlo al massimo delle condizioni fisiche. Il campione olimpico dei 100 metri tornerà a testarsi agli Europei di atletica leggera in programma a Roma da venerdì 7 giugno, un appuntamento che il 29enne di Desenzano sul Garda vorrà comunque celebrare al meglio.

"Scendere sotto i 10"? Sono molto fiducioso di quelle che sono le mie capacita'. Punto a essere al top alle Olimpiadi. Non ho ancora trovato il ritmo giusto per correre i 100 metri, spero in questo weekend. Quando tutto sara' a posto il tempo arriverà - ha spiegato Jacobs nella conferenza della vigilia -. È importante per noi competere in casa, Roma è la mia città. Non vedo l'ora di gareggiare davanti agli italiani- È qui che ho iniziato a credere nella mia medaglia olimpica. Voglio restituire qualcosa alla citta' e ai tifosi. Devo lavorare ancora tanto, mi aspetto pero' grandi cose. Per me è importante correre col sorriso, sto lavorando per trasformare la pressione in energia. Abbiamo un team pazzesco. Il nostro obiettivo è arrivare nel top del ranking".

L'appuntamento con il pubblico dell'Olimpico è fissato per lui già nella serata di venerdì 7 giugno dove andranno in scena le eliminatorie prima delle semifinali il giorno successivo e la finale in chiusura della giornata di domenica 9 giugno.

