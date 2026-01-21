Jacobs si racconta: "Stagione difficile, Camossi mi dà garanzie: obiettivo Olimpiadi di Los Angeles"

"È stata una stagione molto difficile e complicata nella quale il mio allenatore non è stato molto presente". Parola di Marcell Jacobs, che ha parlato in esclusiva a SportMediaset in un'intervista concessa ad Angiolo Radice. L'olimpionico azzurro ha spiegato i motivi che l'hanno portato a tornare ad allenarsi con Paolo Camossi, suo storico allenatore: "Cercavo delle garanzie che lui non mi poteva dare perché voglio fare le Olimpiadi. Sapevo che l'unica opzione era Paolo, era una riconnessone che ci poteva garantire di andare a conquistare tanto altro".