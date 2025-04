Jacobs già pronto per tornare ad allenarsi in pista a Jacksonville

Marcell Jacobs potrebbe anticipare i tempi del suo rientro agonistico dopo l'infortunio al retto femorale sinistro subito il 28 marzo scorso a Jacksonville in Florida, nell'ultima rifinitura prima del suo debutto stagionale all'aperto che sarebbe dovuto essere su un 200 metri a Miami il giorno successivo, la cui gravità in termini di grado non era stata però ben precisata, e aveva in ogni caso fatto supporre almeno quattro o cinque settimane di lontananza dai classici allenamenti in pista, che sarebbero stati compensati solo in parte da quelli alternativi in piscina che si utilizzano in tali circostanze per mantenere il più alta possibile la condizione.