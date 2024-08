Jacobs conferma la sua presenza sui 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea

ATLETICA

Il velocista azzurro impegnato in una straordinaria sfida contro Thompson, Kerley e Tebogo. In gara anche il connazionale Ali

© Grana/Fidal Marcell Jacobs ha sciolto le riserve in merito alla sua partecipazione, il prossimo venerdì 30 agosto, nei 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea a Roma, tappa italiana della Diamond League, e sarà sui blocchi di partenza per una straordinaria gara che vedrà impegnati 4 dei primi 6 classificati nella finale a cinque cerchi di Parigi, ma anche l'altro azzurro Chituru Ali che in Francia si è fermato alle semifinali.

Nella prova che infiammerà certamente il pubblico dell'Olimpico, da seguire con particolare attenzione il giamaicano Kishane Thompson, argento a Parigi per soli 5 millesimi rispetto al vincitore Noah Lyles, poi lo statunitense Fred Kerley tornato in stagione a eccellenti livelli proprio con il bronzo a cinque cerchi, dopo un 2023 leggermente in sordina in cui però aveva vinto i 100 metri nella passata edizione del Golden Gala, peraltro bissando il successo del 2022, e infine il nuovo fenomeno della velocità mondiale, il botswano oro olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo, che nella finale in Francia sui 100 è stato sesto un centesimo dietro Jacobs, ma che certamente vorrà dimostrare la sua straripante forma anche in tale circostanza.

A completare un cast eccezionale l’altro statunitense Christian Coleman, il keniano Ferdinand Omanyala, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il giamaicano Ackeem Blake.

Da ricordare peraltro come Jacobs sarà presente per la sua prima gara post Olimpiadi domenica pomeriggio 25 agosto in Polonia, a Chorzow, in un'altra tappa della Diamond League, anche se i 100 metri che disputerà non faranno parte nella circostanza del programma che assegna punti per le finali di Brussels, affrontando anche in questa occasione Thompson e Kerley, mentre Tebogo correrà i 200 metri.