Jacobs a Boston il 2 febbraio per iniziare una breve stagione al coperto

C'è ovviamente sempre grande attesa quando si parla del velocista azzurro, nato 30 anni fa a El Paso nel Texas, ma da sempre vissuto in Italia quantomeno sino alla fine del 2022 quando ha deciso di trasferirsi con la famiglia in Florida, a Jacksonville, per allenarsi sotto la guida del tecnico statunitense Rana Reider, guru della velocità, per cui il suo debutto nel corso del 30° New Balance Grand Prix di Boston, terza tappa Gold del World Tour, appare come la scelta più logica in un'ottica sostanzialmente di test per valutare la condizione e decidere che tipo di sostanza dare alla stagione al coperto, che in ogni caso avrà dei contenuti abbastanza limitati, perché l'obiettivo primario e fondamentale del campione olimpico di Tokyo è proprio verso la pista che l'ha visto trionfare nei giochi del 2021, dove si disputeranno a settembre i campionati del mondo, e riuscire a ottenere l'ultimo titolo che manca al suo palmares.