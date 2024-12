Il nuovo fenomeno Gout Gout impressiona sui 200 con un fantastico 20"04 a soli 16 anni

Gout ha cominciato a impressionare, nel corso dell'evento scolastico australiano, nel corso della sua batteria dei 100 metri dove ha corso in 10"04, aiutato però da un forte vento alle spalle che ha di fatto invalidato la prestazione, ma si è poi in ogni caso confermato con il successivo 10"17 ottenuto nella vittoriosa finale e che gli è valso il primo dei suoi record del mondo under 18, ma l'impresa odierna ottenuta nella sua specialità preferita rappresenta qualcosa di mostruoso, per cui lo si può certamente accostare, pur con la dovuta prudenza, al mitico Usain Bolt a cui ha sottratto proprio il secondo primato del mondo under 18 realizzato, che il giamaicano deteneva dal 2003 quando corse in 20"13.