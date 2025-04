Il Grand Slam Track inizia da Kingston in Giamaica per dare una svolta all'atletica mondiale

Le tappe programmate per il 2025, ciascuna delle quali prevede tre giorni di gare, saranno oltre all'attuale di Kingston che si concluderà nella serata giamaicana del 6 aprile, quelle statunitensi di Miami dal 2 al 4 Maggio, di Filadelfia dal 30 Maggio al 1 Giugno, e di Los Angeles dal 27 al 29 Giugno, ricordando come la struttura di ogni evento preveda 6 categorie di 2 gare ciascuna, sia per gli uomini che per le donne, per un totale quindi di 24 gare da disputare nei 3 giorni di ogni manifestazione programmata, e divise ovviamente in 8 per ogni giornata effettiva di competizioni.