Il giorno del 2022 in cui è esploso il fenomeno Furlani nel lungo

Una carriera già fenomenale che, come da lui stesso dichiarato ieri, è solo l'inizio di tantissimi altri traguardi a cui puntare perché l'atletica è il suo lavoro e la sua passione, supportato a 360 gradi da una famiglia che ha sempre vissuto di questo sport, a cominciare dalla madre allenatrice Khadidiatou Seck, per tutti Khaty, ex velocista di origini senegalesi, dal padre Marcello ex saltatore in alto con un ottimo personale di 2,27 realizzato nel 1985, ma anche dagli altri due fratelli con particolare riguardo per la sorella Erika di 9 anni più grande, saltatrice in alto come il padre con un personale di 1,94 del 2020, e certamente iniziale punto di riferimento del giovanissimo Furlani all'inizio della sua carriera agonistica.