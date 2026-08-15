Iapichino nel lungo donne della serata finale degli Europei di Birmingham

Larissa Iapichino sarà la punta di diamante azzurra nell'ultima giornata dei Campionati Europei di Birmingham, in programma domani 16 agosto, in una finale del salto in lungo donne senza una favorita d'obbligo, dove la lotta per il titolo dovrebbe essere circoscritta oltre che all'azzurra, che proprio quest'anno ha migliorato con 7,12 il precedente primato italiano della madre Fiona May, alla tedesca Malaika Mihambo, alla portoghese Agate De Sousa, alla britannica Jasmin Sawyers e alla francese Hilary Kpatcha, di fatto le 5 atlete con personali sopra i 7 metri, che sarà la misura certamente da superare per puntare in alto.