Iapichino nel lungo donne della serata finale degli Europei di Birmingham
Nell'ultima giornata dei campionati continentali solo finali e 28 azzurri impegnati tra ognuna delle previstedi Ferdinando Savarese
© Grana/Fidal
Larissa Iapichino sarà la punta di diamante azzurra nell'ultima giornata dei Campionati Europei di Birmingham, in programma domani 16 agosto, in una finale del salto in lungo donne senza una favorita d'obbligo, dove la lotta per il titolo dovrebbe essere circoscritta oltre che all'azzurra, che proprio quest'anno ha migliorato con 7,12 il precedente primato italiano della madre Fiona May, alla tedesca Malaika Mihambo, alla portoghese Agate De Sousa, alla britannica Jasmin Sawyers e alla francese Hilary Kpatcha, di fatto le 5 atlete con personali sopra i 7 metri, che sarà la misura certamente da superare per puntare in alto.
Nella mattinata di domani intanto si disputeranno le due maratone maschili e femminili, in due gare che sembrano avere invece due favoriti d'obbligo sia tra gli uomini con il tedesco Amal Petros, che tra le donne con la finlandese Alisa Vainio, mentre i 5 azzurri rispettivamente in competizione cercheranno di dare il massimo, anche per la classifica a squadre che vedrà l'assegnazione anche di un altro oro per disciplina.
Nella serata conclusiva solo finali in cui saranno sempre impegnati atleti italiani, con grandi aspettative per la 4x400 maschile dopo il record italiano di ieri, ma anche per la 4x400 donn e la 4x100 mista, dove c'è pure notevole curiosità essendo la prima volta che si assegna il titolo in questa nuova disciplina, per chiudere in particolare con i 3.000 siepi dove Osama Zoghlami ha mostrato in semifinale di poter lottare quantomeno per un podio.
ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 16 AGOSTO
Sessione mattutina
8.30: Maratona F - Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto, Sofiia Yaremchuk
9.10: Maratona M - Pietro Riva, Daniele Meucci, Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Ahmed Ouhda
Sessione serale
20.30: Asta M Finale - Matteo Oliveri
20.55: Giavellotto F Finale - Paola Padovan
21.05: Lungo F Finale - Larissa Iapichino
21.35: 4x100 mista X Finale - Italia
21.50: 3000 siepi M Finale - Yassin Bouih, Osama Zoghlami, Ala Zoghlami
22.13: 1500 F Finale - Ludovica Cavalli
22.33: 4x400 F Finale - Italia
22.48: 4x400 M Finale - Italia