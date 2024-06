Grande crono di 45"12 per Sito nella batteria dei 400 maschili

ATLETICA

Per l'azzurro primo frazionista della staffetta mista d'argento oltre al personale la miglior prestazione italiana under 23

© Grana/Fidal Incredibile prestazione di Luca Sito, primo frazionista e trascinatore della staffetta 4x400 mista italiana capace ieri sera di ottenere un insperato argento, che migliora nelle batterie dei 400 metri ai Campionati Europei di Roma il proprio personale con il tempo di 45"12, realizzandolo in totale decontrazione negli ultimi 30 metri, e conquistando la miglior prestazione italiana under 23 ma pure quella stagionale a livello europeo di questa categoria.

Per il ventunenne atleta milanese, che si allena a Giussano con Alessandro Simonelli, il miglior tempo tra i 14 qualificati alle semifinali che si aggiungeranno ai 10 che lo erano di diritto per il ranking, ma anche il terzo crono italiano della storia dietro solo al primatista Davide Re con 44"77 e Alessandro Sibilio con 45"08, pareggiando il crono di Matteo Galvan che nel 2016 era anche record italiano.

LE DICHIARAZIONI DI SITO

“Il crono mi ha evidentemente stupito. Ho corso facile fino ai 300 metri, poi ho mollato ma è uscito comunque un risultato incredibile. Arrivo dal calcio, nel 2020 quando ho iniziato avevo ancora una corsa da calciatore ma l’evoluzione della mia tecnica è stata naturale, non ho dovuto lavorarci in modo particolare. Vorrei presto testarmi anche sui 200 che potrei dire essere la mia gara preferita. Battere il limite nazionale under 23 di Scotti, che è un amico, è un grande onore. Ora le aspettative chiaramente saranno più alte per la semifinale”.

Si comporta bene anche il compagno di staffetta mista di Sito, Edoardo Scotti, che chiude la sua batteria in 45"59 che gli fa passare il primo turno mentre non riesce nell'impresa il terzo azzurro, Riccardo Meli, che viene eliminato pur con il suo stagionale di 46"17.

LE DICHIARAZIONI DI SCOTTI

“La stanchezza della mista un po’ l’ho sentita è stato un bene che Sacoor non abbia fatto il ‘matto’ e che non si sia passati veloci ai 200 metri. Poi mi hanno sfidato sul rettilineo finale e in genere non è una buona idea per gli altri”.

Degli altri azzurri impegnati nella mattinata di qualificazioni per gli Europei di Roma, nei 400 donne passano alle semifinali le due protagoniste al femminile della 4x400 mista, Alice Mangione con 51"71 e Anna Polinari con 52"06, ma passa il turno anche Giancarla Trevisan con 52"22, nei 3000 siepi maschli promossi Yassin Bouih con 8'34"06 e Osama Zoghlami in 8'34"31, con l' eliminazione di Ala Zoghlami nonostante il tempo di 8'31"88, nell'asta femminile disputeranno la finale Elisa Molinarolo, a quota 4,50 con un percorso netto, e Roberta Bruni, a segno con la seconda prova, mentre Sonia Malavisi è fuori con 4,40 per una sola posizione.

Per finire nel turno preliminare dei 100 metri femminili si qualifica per le semifinali dove raggiungerà la primatista italiana Zaynab Dosso, Anna Bongiorni, terza nella seconda batteria con il nuovo stagionale di 11"35.

LE PAROLE DI BONGIORNI

“C’è da sistemare il finale ma sono comunque contenta, vorrei domani sera riuscire a limare ancora qualcosa: quest’anno sono più a mio agio sui 200 ma ho scelto i 100 anche in ottica 4x100. La notte scorsa ho faticato ad addormentarmi per le emozioni vissute ieri sera”.