Gout secondo a Melbourne nei 200 metri del Continental Tour Gold in 20"30

Nella prima prova Gold del Continental Tour 2025, il secondo più importante circuito internazionale di gare dell'atletica mondiale, c'era grande attesa anche per il botswano campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo, impegnato sui 400 metri come già avvenuto in altre occasioni dall'inizio dell'anno, il quale ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 45"26 dietro al connazionale compagno nella staffetta 4x400 Bayapo Ndori primo in 45"14, ripetendo peraltro l'ordine di arrivo del recente scontro diretto tra i due a Pretoria del 12 marzo scorso, mentre al terzo posto si è piazzato l’altro botswano Leungo Scotch con 45"60 e solo sesto un altro 17enne australiano di enorme talento Therill Thorne, in 46"20.