Gout Gout sui 200 metri di Melbourne nel primo grande meeting outdoor dell'anno

Il 18enne sprinter, che torna in questo meeting a un anno dal secondo posto della scorsa edizione con 20”30 dietro al connazionale Lachlan Kennedy, dopo l'eccellente gara di febbraio sui 100, ha gareggiato tra il 14 e il 15 marzo nei campionati australiani under 20, dominando sia i 100 che i 200, ma con tempi non all'altezza delle sue potenzialità, 10"28 e 20"42, per cui sarà interessante testare la sua reale condizione attuale.