Gout Gout sui 200 metri del Golden Spike di Ostrava per la sua prima gara europea

Il 17enne atleta australiano considerato il nuovo fenomeno della velocità mondiale, nato e cresciuto a Brisbane da genitori di origini del Sud Sudan, ha avuto in realtà nella sua pur giovanissima carriera solo un'esperienza in competizioni fuori dall'area dell'Oceania, in occasione dei Campionati del Mondo under 20 disputati nel 2024 in agosto a Lima in Perù, quando fu secondo nella finale dei 200 metri con 20"60, pochi mesi prima della sua grande esplosione agonistica avvenuta il successivo 7 dicembre, tre settimane prima del suo 17esimo compleanno, grazie al crono di 20"04 realizzato sui 200 metri della finale degli Australian All Schools Championships della sua città, con cui ha battuto il record nazionale assoluto australiano di 20″06 che resisteva addirittura dal 1968, a opera di una leggenda dello sport australiano quale Peter Norman in occasione del suo argento alle Olimpiadi di Città del Messico.