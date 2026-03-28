Gout Gout secondo sotto il diluvio nei 200 metri del Continental Tour di Melbourne

Gout ha quindi confermato un leggero calo di condizione dopo il positivo debutto di febbraio sui 100 metri a Brisbane con l'eccellente 10"00 del proprio nuovo personale, ma poi aveva destato qualche dubbio per quanto realizzato tra il 14 e 15 marzo nei campionati australiani under 20, pur dominati sia nei 100 che nei 200, ma con i tempi di 10"28 e 20"42, non all'altezza delle sue potenzialità, segno probabilmente di un ricarico di lavori nella proiezione di una lunga stagione all'aperto che di fatto, nel mondo è iniziata proprio oggi.