Gout Gout impegnato sui 200 del meeting di Melbourne dove gareggerà anche Letsile Tebogo sui 400

Ricordiamo come Tebogo abbia vinto nel 2024 anche cinque gare di Diamond League, quattro sui 200 metri a Montecarlo in 19”87, a Losanna in 19”64, Chorzow in 19”83 e Zurigo in 19”55 e una sui 100 metri a Roma in 9”87, piazzandosi al secondo posto sui 200 metri nella finale della Diamond League a Bruxelles con 19”80, senza dimenticare i suoi notevoli trionfi da under 20 rappresentati dai due titoli mondiali di fila sui 100 metri a Nairobi 2021 e Cali 2022, primo sprinter del Botswana a scendere al di sotto dei 10 secondi all’età di 18 anni, ma anche l’argento sui 100 metri e il bronzo sui 200 metri ai mondiali di Budapest nel 2023.