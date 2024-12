Gout Gout dopo aver superato Bolt alla stessa età volerà in Florida per allenarsi con il suo idolo Noah Lyles

La notizia dello straordinario crono di 20"04 sui 200 metri, ottenuto dal sedicenne australiano Gout Gout sabato 7 dicembre agli All School Athletics Championships di Brisbane, continua a fare il giro del mondo certamente per il fatto di avere demolito la miglior prestazione mondiale under 17 del più grande velocista di tutti i tempi, Usain Bolt, che corse la distanza in 20”13 il 20 Luglio 2003 quando aveva 16 anni e 11 mesi, qualche giorno in meno rispetto a Gout che compirà 17 anni il prossimo 29 dicembre, ed è pronto per nuove importanti esperienze la prima delle quali sarà volare in Florida, tra qualche settimana, per allenarsi con il campione olimpico dei 100 e mondiale dei 200 Noah Lyles, nel gruppo guidato da Lance Brauman.