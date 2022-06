Golden Gala, Tamberi delude a Roma. Tortu terzo nei 200m, Kerley vince i 100m senza Jacobs

Buona prestazione di Filippo Tortu nei 200 metri e delusione per l'oro olimpico Gianmarco Tamberi. La serata romana del Golden Gala ha regalato emozioni contrastanti pur con prestazioni di livello. Il velocista azzurro ha corso i 200 in 20''40, chiudendo terzo dietro a Bednarek e Adams, ma registrando il proprio primato stagionale. Terzo anche Tamberi nel salto in alto ma con la deludente misura di 2.24m che lo ha fatto piazzare alle spalle dell'americano Harrison e al polacco Kobielski (2.27m).