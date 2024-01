Gianmarco Tamberi attaccato dal padre: "Mi ha messo in mezzo a una strada da un giorno all'altro"

ATLETICA LEGGERA

Marco Tamberi, ex allenatore dell'oro di Tokyo 2020, si è sfogato su Facebook con un duro post rimosso dopo pochi minuti

La separazione fra Gianmarco Tamberi e il padre Marco ha lasciato parecchi strascichi. Il campione olimpico e il suo ex allenatore si sono divisi poco dopo gli Europei 2022 vinti da Gimbo con quest'ultimo che è passato alla corte di Giulio Ciotti, tuttavia il tempo non sembra aver ricucito la ferita. La conferma è arrivata nella mattinata di giovedì 18 gennaio quando Tamberi senior ha pubblicato un post al vetriolo su Facebook: "Tuo figlio dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all’altro come una pezza da piedi".

Parole che pesano, soprattutto se messe a confronto con quanto raccontato nei mesi scorsi dal campione olimpico che ha sempre ringraziato il padre, anche se non ha nascosto un rapporto burrascoso, giunto ormai al limite della sopportazione- Il post è stato cancellato poco dopo, ma ha riportato a galla vecchie ruggini come la scelta di Gianmarco di abbandonare il basket per il salto in alto.

Vedi anche Sprintnews Il 2023 dei salti nel segno di Gimbo Tamberi Una mossa senz'altro lungimirante da parte di coach Marco che ha indirizzato entrambe i figli all'atletica leggera, ma che all'atleta delle Fiamme Oro Padova non è mai andato giù tanto da scegliere Ciotti per la rincorsa al titolo mondiale outdoor che mancava per completare il "Grande Slam". L'allenatore marchigiano ha però pagato a caro prezzo questa scelta tanto da subire anche dei contraccolpi a livello fisico: "Ti devi operare al cuore (na robetta), prima di Natale ti dicono che potresti avere un tumore alla tiroide (era uno scherzo, pfuiii), tra poco la tua azienda per cui hai speso tante energie per 30 anni fallisce. Ma io ho Stefy e almeno un obiettivo molto importante, gente che non mi sarei mai aspettato mi dimostra ogni giorno di stimarmi e volermi bene. Cosa vuoi di più dalla vita? NEVER GIVE UP per me è davvero troppo facile (però voglio rincominciare a dormire bene, mi piaceva troppo, ca***!!)".

Un ritorno di fiamma sembra più lontano che mai per uno dei tandem più vincenti dell'atletica leggera. Qualcosa potrebbe emergere nelle prossime settimane come aveva anticipato Gianmarco. L'unica cosa certa è che la vicenda non si chiuderà qui.