Furlani vince a Ostrava nel lungo con un eccellente 8,23 al suo debutto stagionale

Mattia Furlani debutta nel migliore dei modi con una vittoria grazie alla misura di 8,23 nella gara del salto in lungo del Czech Indoor Gala di Ostrava nella Repubblica Ceca, quarta tappa del World Indoor Tour Gold 2025, in una prova dove ha sperimentato per la prima volta la sua nuova rincorsa da 18 passi, rispetto ai 16 precedenti, non senza qualche difficoltà all'inizio che lo hanno fatto incorrere in tre nulli nei primi salti, ma poi il suo immenso talento ha prevalso con un quarto a 8.00 e il quinto di 8.23 con cui ha pareggiato la miglior misura mondiale dell'anno, oltre che un nullo finale ancora molto lungo.