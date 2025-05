Furlani secondo nel debutto all'aperto del lungo di Atlanta con un ottimo 8,28

Per l'atleta laziale, che vive e si allena a Rieti, domani il ritorno in Italia con il suo staff tra cui in particolare la madre allenatrice Khaty Seck, per poi iniziare la rifinitura in vista del primo grande appuntamento all'aperto dell'anno rappresentato dal Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League che si disputerà a Roma il prossimo 6 giugno, nello Stadio Olimpico dove Mattia lo scorso giugno ha ottenuto l'argento europeo dietro il fenomeno Tentoglou, con anche il proprio attuale personale di 8.38, record del mondo under 20 in quanto allora ancora solo 19enne.