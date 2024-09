Simonelli eccellente secondo sui 110 H della finale di Diamond League a Bruxelles

ATLETICA

Il campione europeo ritrova la condizione nell'ultima gara di stagione e ottiene un ottimo piazzamento. Furlani quarto nella finale del lungo

© Grana/Fidal Lorenzo Simonelli, ventiduenne campione europeo dei 110 ostacoli, chiude con un eccellente secondo posto in 13"22 la finale della Diamond League di Bruxelles della sua specialità, nella gara vinta dal suo coetaneo francese Sasha Zhoya con 13"16, mentre al terzo posto si piazza lo lo statunitense Freddie Crittenden con 13"24.

Per l'ostacolista azzurro una enorme soddisfazione che segue la delusione della mancata finale delle Olimpiadi a Parigi, oltretutto dopo che nelle ultime gare aveva mostrato un calo di condizione, al punto da essersi qualificato per la prova odierna solo grazie alla rinuncia del campione olimpico Grant Holloway.

© Grana/Fidal

Mattia Furlani, medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi, chiude al quarto posto con la misura di 7,88 la sua prima finale in carriera del trofeo del Diamante, al termine della gara vinta sorprendentemente dal giamaicano Tajay Gayle campione del mondo a Doha 2019, con 8.28, davanti allo svizzero Simon Ehammer che con 8,16 supera all'ultima prova il greco campione olimpico e di tutto, Miltiadis Tentoglou, terzo con 8,15.

Nella competizione del Memorial Van Damme che si disputa nello Stadio Re Baldovino di Bruxelles in una serata piuttosto fredda con circa 13 gradi, Furlani ha piazzato alla prima prova il salto della sua miglior misura, per poi fare due nulli seguiti da 7,83 al quarto tentativo, 6.39 al quinto e un altro nullo al sesto per chiudere la competizione, ma anche una stagione straordinaria in cui, unico italiano tra tutti, è riuscito a conquistare un podio in tutte le tre principali manifestazioni internazionali in quanto, oltre al terzo posto a cinque cerchi in Francia, ha ottenuto l'argento sia ai mondiali indoor di Glasgow che agli europei di Roma.