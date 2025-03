Furlani qualificato per la finale del lungo negli Euroindoor in Olanda

Nelle qualificazioni del salto in alto maschile brillante qualificazione per la finale a otto di due azzurri, Matteo Sioli e Manuel Lando, entrambi saliti a 2,23 al primo tentativo così come l'ucraino Oleh Doroshchuk 2.23, misura che è ampiamente bastata con Lando addirittura primo tra i finalisti in virtù di un percorso netto, e Sioli che fa un errore a 2.18, mentre il terzo italiano Eugenio Meloni si ferma proprio a quest'ultima quota e viene eliminato, ma in vista della finale programmata per sabato sera 8 marzo alle 20.09, in virtù di quanto visto, si aprono adesso prospettive molto interessanti per i colori azzurri, in quanto un podio è certamente raggiungibile sulle misure dei personali dei due atleti, che ricordiamo essere 2,28 per Sioli e 2,26 per Lando, peraltro realizzati proprio nel corso dei recenti campionati assoluti italiani al coperto.