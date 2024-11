Mattia Furlani in nomination per l'Oscar del miglior giovane atleta mondiale dell'anno

"Il salto in alto è stato sicuramente il mio primo amore ma ora mi concentro principalmente sul lungo. Le corse veloci, però, sono sempre state una parte fondamentale del mio allenamento e della mia preparazione. Non è detto che non possa fare qualche gara sui 60 metri o anche sui 100 in futuro, ma per il momento il mio focus principale è il salto in lungo. Ovviamente, la velocità è un aspetto fondamentale per migliorare nel lungo quindi continuo a lavorarci in allenamento".