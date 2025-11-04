Furlani esclude di potersi dedicare anche alle prove veloci di corsa e pensa solo al lungo

Furlani rappresenta il prototipo del saltatore moderno, esplosivo e tecnico, alto 184 cm con un profilo slanciato, leve lunghe e un peso forma contenuto, che esprime al massimo la componente elastica e l’elevazione, con una struttura che favorisce una rincorsa fluida e una fase di stacco tecnica, oltre che una grande capacità di convertire velocità orizzontale in verticale perché il suo corpo è costruito per generare volo grazie a un basso centro di massa, grande mobilità dell’anca e un rapporto peso/potenza estremamente favorevole.