Furlani e Doualla, la stagione indoor parte da Parigi

Per Doualla, che sarà accompagnata a Parigi dal fisioterapista personale Marco Tabone a cui ha ceduto il posto il tecnico Walter Monti a titolo precauzionale, nell'ottica di non lasciare il minimo dettaglio al caso, l'atleta dotata del miglior crono in carriera è la lussemburghese Patrizia Van Der Weken con 7"06, seguita dalla francese Carolle Zahi con 7"11 e poi dalle portoghesi Lorene Dorcas Bazolo e Arialis Gandulla oltre che dalla belga Delphine Nkansa, tutte e tre accreditate di 7"17, 2 centesimi meglio del 7"19 di Kelly che ha quindi il sesto tempo di iscrizione e punterà nella batteria alla finale delle più forti, anche se in ogni caso potrà correre due volte perché ci sarà pure una finale B.