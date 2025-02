Furlani di nuovo in pedana a Torun contro il super campione greco Tentoglou

Mattia Furlani, straordinario talento azzurro del salto in lungo, tornerà in pedana domenica pomeriggio 16 febbraio a Torun, in Polonia, nell'ottava prova Gold del Continental Tour Indoor dove affronterà, per la prima volta in stagione, il greco campione di tutto Miltiadis Tentoglou, per una super sfida che farà da preludio a quelle ancor più importanti che ci saranno poi dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn in Olanda, per gli europei indoor, e dal 21 al 23 marzo a Nanchino in Cina, per i mondiali sempre al coperto.