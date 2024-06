Fortunato bronzo nella 20 km di marcia maschile. Tecuceanu in finale negli 800

ATLETICA

Grande attesa per Jacobs, Fabbri, Furlani e Simonelli in gara dopo le 20

© Mateo/FIDAL Francesco Fortunato conquista il quinto podio della squadra italiana ai Campionati Europei di Roma, con un brillante terzo posto nella 20 km di marcia maschile chiusa nel tempo di 1h19'54 dietro al vincitore, lo svedese Perseus Karlstrom primo con 1h19'13 e allo spagnolo Paul McGrath secondo in 1h19'31.

Degli altri azzurri Riccardo Orsoni è sesto in 1h21'08 mentre il terzo, Gianluca Picchiottino, si è ritirato.

Nella prima semifinale degli 800 maschili vola in finale Catalin Tecuceanu che vince in volata nettamente con un buon 1'46"30 frutto di una gara tattica, mentre l'altro azzurro Simone Barontini è sesto in 1'47"10 e viene eliminato, stessa sorte per Francesco Pernici che lotta come un leone sino alla fine, nella seconda semifinale, mancando il passaggio in finale per due centesimi con 1'45"61.

Dopo le 20 il clou della grande serata romana con la finale del peso e del lungo uomini con Leonardo Fabbri e Mattia Furlani, le semifinali dei 110 H e 100 metri con in particolare Lorenzo Simonelli nella gara con barriere, Marcell Jacobs e Chituru Ali nella corsa piana, discipline che vedranno poi a fine serata le finali relative.