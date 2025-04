Fabbri riparte dal getto del peso di Gaborone per dimenticare le delusioni al coperto di marzo

Leonardo Fabbri, campione europeo di Roma 2024 nel getto del peso di cui è primatista italiano con l'eccellente misura di 22.98, ottenuta sempre nella scorsa stagione in occasione della sua vittoria nella finale di Diamond League a Bruxelles, sarà in pedana sabato 12 aprile nell'ora di pranzo a Gaborone in Botswana, nell'ambito del secondo meeting Gold del Continental Tour 2025, per cercare di riscattarsi subito dopo le delusioni patite a marzo nel corso delle due più importanti manifestazioni internazionali al coperto dell'anno, gli europei di Apeldoorn in Olanda e i mondiali di Nanchino in Cina, in cui si è presentato da favorito forte della miglior misura stagionale assoluta di 21.95 realizzata a Lievin in Francia a febbraio, ma non è riuscito nemmeno a qualificarsi per la finale nella rassegna continentale, per poi venire escluso dal podio all'ultimo turno di lanci in quella iridata.