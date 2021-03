Europei Indoor, Jacobs strepitoso oro nei 60 metri

Grande impresa per lo sprinter Marcel Jacobs. L'azzurro ha vinto, in 6"47, l'oro nella gara dei 60 metri piani degli Europei indoor di atletica leggere a Torun, in Polonia. L'unico altro italiano che finora ci era riuscito era stato Stefano Tilli. Il tempo di Jacobs èanche il migliore al mondo dell'anno sui 60 metri. Al secondo posto si è piazzato il tedesco Kevin Kranz (6"60), terzo lo slovacco Jan Volko.