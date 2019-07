Europei Atletica U20: oro Iapichino nel lungo

Larissa Iapichino è la nuova campionessa europea Under 20 di salto in lungo: con 6,58 metri l'azzurrina, ancora in categoria Allievi, segue le orme di mamma Fiona May che 32 anni fa aveva conquistato - con la maglia della Gran Bretagna - lo stesso titolo Juniores (con la misura di 6,64). Iapichino, 17 anni, aveva raggiunto la finale con un solo salto da 6,50 superando la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35).