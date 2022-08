Europei atletica: bronzo per Crippa nei 5000 metri. Tamberi e Fassinotti in finale nell'alto

EUROPEI ATLETICA

Arriva la seconda medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di Monaco di Baviera

© afp Yeman Crippa si prende uno splendido bronzo europeo nei 5000 metri. Il mezzofondista italiano conquista il secondo gradino del podio agli Campionati di Monaco con il tempo di 13:24.83, su una distanza che non è propriamente la sua vista la maggiore propensione per i 10mila metri, prova che lo vedrà protagonista domenica. Davanti a tutti il norvegese Ingebrigsten, al secondo posto Katir. Buona prova nel pomeriggio anche per Gianmarco Tamberi qualificato per la finale del salto in alto. Con lui anche l’altro azzurro Marco Fassinotti. Eliminato Christian Falocchi a quota 2.17.

Arriva un’altra medaglia per l'Italia agli Europei di atletica leggera ed è di bronzo. Yemaneberhan Crippa sale sul gradino più basso del podio e si porta a casa un terzo posto incredibile. Una gara strepitosa quella del mezzofondista azzurro che parte molto bene e rimane fin da subito nelle prime posizioni. Ai 2000 metri l’italiano tiene il passo e rimane ancora al comando. Nell’ultimo giro, scappa insieme al norvegese e lo spagnolo. Alla fine trionfa come da pronostico Jakob Ingebrigtsen in 13:21.13 davanti a Katir (13:22.98). Crippa conclude con un ottimo crono finale di 13:24.83. L’altro azzurro in gara, Pietro Riva termina con il tredicesimo tempo: 13:34.09.

L’Olympiastadion vede subito il sorriso di Gianmarco Tamberi in questi Europei di atletica leggera che si disputano a Monaco. La pista della città tedesca regala il pass alla finale di salto in alto al campione marchigiano, seppur con estrema sofferenza. Il campione olimpico in carica entra in scena alla a misura di 2.17, scavalcata senza difficoltà. A quota 2,21 il primo errore, complice anche una condizione fisica non esattamente delle migliori, poi al secondo tentativo rimane in vita. Quando l’asticella sale a 2.25, gli atleti decidono di comune accordo di terminare la gara. Qualificato anche Marco Fassinotti, che disputa una buona prova di qualificazione e salta al primo tentativo a 2.21. Discorso diverso, invece, per l’altro azzurro in gara nel gruppo A Christian Falocchi che termina la sua esperienza europea a 2.17. Oltre ai due azzurri, i qualificati per la finale di salto in alto sono: Carmoy, Ivanov, Potye, Ameels, Wagner, Przybylko, Protsenko, Doroshuchuk, Micheau, Stefela