Europei atletica, staffetta 4x100 beffata dalla Turchia: niente finale per l'Italia

L'Italia è fuori dalla finale della staffetta 4x100 maschile agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco di Baviera. La Turchia, che ha corso nuovamente dopo aver vinto un ricorso per esser stata danneggiata durante le batterie, ha completato la propria prova in 38"98, tempo inferiore a quello realizzato in mattinata dagli azzurri (39"02), che avevano l'ultimo tempo di ripescaggio.