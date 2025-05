Erika Saraceni festeggia i suoi 19 anni contro l'oro olimpico LaFond nel triplo di Savona

Non è stato facile per l'ideatore e organizzatore da sempre dell'importante evento agonistico ligure, Marco Mura, allestire quest'anno un cast di valore in considerazione del fitto calendario internazionale della settimana in cui è in programma la manifestazione, ma anche in tale occasione il livello tecnico generale è molto alto su tutte le 14 discipline previste, a iniziare proprio dal salto triplo femminile dove LaFond, nel 2024 anche campionessa del mondo indoor a Glasgow con un altro sensazionale balzo a 15.01, reduce dal secondo posto nella Diamond League di Doha con 14.39 proverà subito a migliorarsi, così come Saraceni che quest'inverno al coperto ha stabilito con 13,71 il suo limite e conquistato il primo titolo italiano assoluto, ma attenzione pure all'altra azzurra Ottavia Cestonaro accreditata di 14,22 di personale, e soprattutto alla romena Elena Andreea Talos con 14,47 di primato.